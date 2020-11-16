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Сразу 16 учеников тбилисской школы Комарова получили гранты на обучение в вузах мира

© Fotolia / Kzenon
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201116/250059518/Srazu-16-uchenikov-tbilisskoy-shkoly-Komarova-poluchili-granty-na-obuchenie-v-vuzakh-mira.html

За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сразу шестнадцать выпускников тбилисской Физико-математической школы имени Комарова получили полное финансирование на обучение в ведущих университетах мира.

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Так, в лучшие вузы США, Канады, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов попали следующие ученики:

  • Тинатин Кокошвили – Пенсильванский университет (США)
  • Лука Бускивадзе – Университет Вандербильта (США)
  • Саба Лепсверидзе – Массачусетский технологический институт (США)
  • Ника Геденидзе – Университет Колдуэлл (США)
  • Тато Махарашвили – Колледж Хартвик(США)
  • Мариам Ломтадзе – Карлтонский университет (Канада)
  • Сандро Гахария – Бременский университет Якобса (Германия)
  • Ника Бодавели – Бременский университет Якобса (Германия)
  • Зука Мурванидзе – Бременский университет Якобса (Германия)
  • Георгий Китуашвили – Нью-Йоркский университет в Абу-Даби (ОАЭ)
  • Лаша Таргамадзе – Университет Карнеги – Меллона (США)
  • Деметре Девидзе – Университет Карнеги – Меллона (США)
  • Лаша Корошинадзе – Политехническая школа (Франция)
  • Мариам Геденидзе – Политехническая школа (Франция)
  • Димитрий Коркоташвили – Политехническая школа (Франция)
  • Каха Шаманаури – Политехническая школа (Франция).

Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах, являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На протяжении своей 50-летней деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания. В школу Комарова учеников принимают с седьмого класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова.

За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира.



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