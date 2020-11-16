Сразу 16 учеников тбилисской школы Комарова получили гранты на обучение в вузах мира

За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сразу шестнадцать выпускников тбилисской Физико-математической школы имени Комарова получили полное финансирование на обучение в ведущих университетах мира.

С понедельника в Грузии стартует школьная онлайн-олимпиада >>>

Так, в лучшие вузы США, Канады, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов попали следующие ученики:

Тинатин Кокошвили – Пенсильванский университет (США)

Лука Бускивадзе – Университет Вандербильта (США)

Саба Лепсверидзе – Массачусетский технологический институт (США)

Ника Геденидзе – Университет Колдуэлл (США)

Тато Махарашвили – Колледж Хартвик(США)

Мариам Ломтадзе – Карлтонский университет (Канада)

Сандро Гахария – Бременский университет Якобса (Германия)

Ника Бодавели – Бременский университет Якобса (Германия)

Зука Мурванидзе – Бременский университет Якобса (Германия)

Георгий Китуашвили – Нью-Йоркский университет в Абу-Даби (ОАЭ)

Лаша Таргамадзе – Университет Карнеги – Меллона (США)

Деметре Девидзе – Университет Карнеги – Меллона (США)

Лаша Корошинадзе – Политехническая школа (Франция)

Мариам Геденидзе – Политехническая школа (Франция)

Димитрий Коркоташвили – Политехническая школа (Франция)

Каха Шаманаури – Политехническая школа (Франция).

Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах, являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На протяжении своей 50-летней деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания. В школу Комарова учеников принимают с седьмого класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова.

За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира.