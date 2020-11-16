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Тест на коронавирус

Почему тесты на COVID-19 ошибаются? Ответ эпидемиолога

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1470)
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Sputnik Грузия
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Оказывается, на неточность тестов может повлиять не только несвоевременный забор материала, но и неправильная транспортировка анализов

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Поздний забор материала на исследования и другие факторы могут повлиять на неточность тестов на COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Больница. Капельница
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Так, по словам специалиста, после шестого дня с начала болезни исследование назофаренгиального секрета зачастую является неэффективным.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что на точность тестов влияет правильность процедуры и транспортировка взятого материала. Он пояснил, что анализ нужно делать в ближайшие 48-72 часа после того, как мазок берется в физраствор.

"Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на 7-14 день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1470)


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