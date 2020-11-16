ВОЗ: в Европе и странах Америки системы здравоохранения истощены

По словам Гебрейесуса, есть и повод для оптимизма – появляется все больше положительных новостей о вакцинах от коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения озабочена увеличением количества заражений COVID-19 в мире, особенно в Северной и Южной Америке, а также Европе, системы здравоохранения в государствах уже истощены, сообщил в понедельник на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америк. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, при этом из различных стран поступают обнадеживающие новости о вакцинах от коронавируса, которые позволяют выразить оптимизм, что средства борьбы с COVID-19 появятся в ближайшие месяцы.

Всемирная организация здравоохранения в начале марта текущего года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Согласно данным организации, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на вечер 16 ноября составило 54 301 156 человек, скончались 1 316 994.