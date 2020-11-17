Ученые назвали категорию людей с высоким риском заражения COVID-19

Специалисты считают, что питомцы могут становиться переносчиками коронавируса, прикасаясь к зараженным поверхностям в публичных местах

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Риск инфицирования коронавирусом нового типа у владельцев собак намного выше, чем у людей без домашних питомцев. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения. Их исследование публикует портал ScienceDirect.

Научная работа основывалась на опросе более 2 тысяч испанцев, ранее зараженных или уже перенесших COVID-19.

Выяснилось, что прогулки с собакой повышали риск заражения вирусом аж на 78 процентов.

"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", - цитирует издание одного из авторов исследования, профессора Кристина Санчес Гонсалес.

Эксперты выразили предположение, что питомцы способны становиться переносчиками коронавируса, прикасаясь к зараженным поверхностям в публичных местах. В связи с этим они посоветовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.