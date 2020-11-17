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Человек гуляет со своей собакой по пересохшему руслу реки Драйзам

Ученые назвали категорию людей с высоким риском заражения COVID-19

© AFP / PATRICK SEEGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1475)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201117/250072916/Uchenye-nazvali-kategoriyu-lyudey-s-vysokim-riskom-zarazheniya-COVID-19.html

Специалисты считают, что питомцы могут становиться переносчиками коронавируса, прикасаясь к зараженным поверхностям в публичных местах

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Риск инфицирования коронавирусом нового типа у владельцев собак намного выше, чем у людей без домашних питомцев. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения. Их исследование  публикует портал ScienceDirect.

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© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Директор приюта для животных: из-за коронавируса люди все чаще бросают своих собак

Научная работа основывалась на опросе более 2 тысяч испанцев, ранее зараженных или уже перенесших COVID-19.

Выяснилось, что прогулки с собакой повышали риск заражения вирусом аж на 78 процентов.

"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", - цитирует издание одного из авторов исследования, профессора Кристина Санчес Гонсалес.

Эксперты выразили предположение, что питомцы способны становиться переносчиками коронавируса, прикасаясь к зараженным поверхностям в публичных местах. В связи с этим они посоветовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1475)


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