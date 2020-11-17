National Geographic назвал Сванети одним из лучших мест в мире

Этот труднодоступный уникальный край, который имеет свои самобытные традиции, культуру и даже свой язык, престижное издание советует посетить путешественникам в 2021 году

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Популярный международный журнал National Geographic назвал высокогорный грузинский регион Сванети одним из 25 лучших мест в мире, которые туристы должны посетить в постпандемический период в 2021 году.

Влиятельное издание называет лучшие туристические направления в ноябре каждого года. В этом году редакция разделила направления на пять категорий: природа, приключения, культура, устойчивость и семья.

Портал National Geographic представил фотографии пейзажей Сванети и подробно рассказал о регионе.

"Расположенный в тени 15 000-футовых горных вершин регион Сванети может показаться неприступным. Суровый ландшафт изобилует средневековыми каменными башнями, которые служили жилищами и оборонительными сооружениями. Эти крепости свидетельствуют о том времени, когда сванские семьи отчаянно боролись за владение своими землями в небольших деревнях и высоких поселениях, таких как Ушгули. Ушгули охраняется как объект всемирного наследия, является одним из самых высокогорных населенных пунктов Европы и находится на высоте почти 8 000 футов над уровнем моря", - говорится в статье.

Автор также обращает внимание читателей на тот факт, что из-за своей удаленности сванская культура веками развивалась изолированно от остальных грузинских земель, имеет уникальный язык и традиции.

"Этот регион, когда-то известный беззаконием, сегодня славится своим гостеприимным духом. Сванети - это десятикратное грузинское гостеприимство", - цитируют в статье слова Михаила Голембиовского, писателя-путешественника и фотографа из Польши, который часто бывает в Грузии.