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Приложение TikTok на мобильном устройстве

У TikTok появились новые функции для родительского контроля

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201117/250076444/U-TikTok-poyavilis-novye-funktsii-dlya-roditelskogo-kontrolya.html

Теперь можно не только контролировать контент и подписчиков ребенка, но и следить за тем, кто комментирует его публикации, а также ограничить его поиск видео

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Популярная социальная сеть TikTok решила запустить новые инструменты для родительского контроля - они призваны обезопасить детей от нежелательных комментариев, контента и подписчиков, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соцсети.

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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"TikTok анонсирует расширенный функционал родительского контроля. В рамках обновлений инструмента "Семейные настройки" родители смогут поддержать подростков в их творческих начинаниях и защитить от нежелательного контента и внимания в TikTok, при этом не нарушая их личные границы.

В частности, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.

То есть теперь родители смогут контролировать, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики. При желании эту функцию можно отключить. "Благодаря данной настройке ребенок будет защищен от нежелательного внимания со стороны других пользователей", - объяснили в TikTok.

Также можно сделать аккаунт ребенка публичным или частным. Для этого задействована функция "видимость аккаунта". При этом, родители будут иметь возможность ограничить для остальных пользователей видимость раздела с видеороликами, которые понравились их детям.

TikTok - наиболее популярная у молодежи соцсеть: в ней можно создавать разные короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.



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