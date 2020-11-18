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Тестирование на коронавирус в лаборатории

Американцам разрешили делать тест на COVID-19 дома

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1477)
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Sputnik Грузия
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Заподозрившие у себя COVID, смогут самостоятельно сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить результат

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать первый тест на COVID-19, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях.

Новорожденный ребенок
© CC0 / Pixabay
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"Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат. Универсальный набор для одноразового использования Lucira COVID-19 – это молекулярный тест, предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", – говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что пользователи теста – люди в возрасте от 14 лет – должны сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить результат. На данный момент тест можно получить только по предписанию врача.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1477)


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