Американцам разрешили делать тест на COVID-19 дома

Заподозрившие у себя COVID, смогут самостоятельно сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить результат

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать первый тест на COVID-19, который можно будет проводить самостоятельно в домашних условиях.

"Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для самостоятельного выявления COVID-19 в домашних условиях, который дает быстрый результат. Универсальный набор для одноразового использования Lucira COVID-19 – это молекулярный тест, предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", – говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что пользователи теста – люди в возрасте от 14 лет – должны сделать забор материала из носовой полости, после чего в течение не более получаса они смогут получить результат. На данный момент тест можно получить только по предписанию врача.