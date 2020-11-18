Количество случаев COVID-19 в США за сутки возросло на 161 тысячу

С начала эпидемии в США зафиксировали более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Свыше 161 тысячи случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в США за минувшие сутки, умерли еще 1 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По статистике университета, врачи в Соединенных Штатах за последние 24 часа выявили 161 934 новых случая заражения. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд по росту случаев, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 248 тысяч человек. От вируса излучились более четырех миллионов заразившихся.

При этом во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом нового типа заразились более 55 миллионов человек, пандемия унесла жизни свыше 1,3 миллиона заразившихся.