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Пандемия коронавируса COVID 19 - пациента доставляют в клинику

Врачи назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в 12 раз

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1484)
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Медики отмечают: у каждого третьего пациента, переболевшего COVID-19, наблюдаются проблемы с кровообращением

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, значительно увеличивается риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

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© CC0 / Pixabay
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"Они (болезни сердца – Прим. ред.) повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз", – цитирует эксперта "Российская газета".

При этом медик подчеркнул, что у каждого третьего пациента, переболевшего COVID-19, наблюдаются проблемы с кровообращением.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 ноября превысило 55 миллионов человек, скончались более 1,3 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 536 224, скончались 9 220 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1484)


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