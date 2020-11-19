Пандемия может создать детей "потерянного поколения" - ЮНИСЕФ

Чем дольше продлится пандемия и связанный с ней кризис, тем сильнее будет их влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья, отмечают в организации

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Дети "потерянного поколения" могут появиться из-за пандемии COVID-19, сильно повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья. Об этом предупредили в Детском фонде при Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ), пишет РИА Новости.

"За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Примечательно, что, согласно докладу фонда, к середине осени более чем в 85 государствах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был заражен коронавирусом. Это 11 процентов от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих странах.

Кроме того, пандемия также повлияла на снижение числа оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.

При этом из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч, отмечают авторы доклада. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет на всей Земле будут страдать от истощения организма и дефицита еды, пояснили в организации.

К ноябрю 2020 года закрытие школ из-за распространения инфекции затронуло 572 миллиона учеников (33 процента учащихся по всему миру). При этом польза посещений образовательных учреждений при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем в случае их закрытия.

Любопытно, что в организации признают: дети чаще заражаются COVID-19 на улице, а не в школах.

По статистике ЮНИСЕФ, во всем мире количество детей, которые вынуждены жить в условиях сильной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде), возросло на 15 процентов, до 150 миллионов.