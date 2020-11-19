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Пандемия коронавируса COVID 19 - зараженного пациента везут в реанимацию в Бельгии

Врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1488)
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Каждый пятый инфицированный коронавирусом нового типа испытывает эти симптомы, уверены исследователи

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке могут быть ранними сиптомами коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришли британские и канадские врачи, пишет Express.

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Согласно исследованиям специалистов, каждый пятый инфицированный COVID-19 испытывает проблемы с желудком.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19", — говорит ученый, врач из Университета Альберты Митч Уилсон.

Вместе с тем он настоятельно посоветовал не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.

При этом, доктор Даяна Галл сказала, что диарея тоже является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом.

Еще один признак инфицирования — конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко — примерно в трех процентах случаев.

"Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость", — объяснили американские специалисты.

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© AP Photo / Pavel Golovkin
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Любопытно, что третий симптом коронавируса — это спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне склонны считать, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Примечательно, что в рамках своего исследования британцы доказали, что повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.

Наконец, последний симптом — это сильная утомляемость. Исследователи из Тринити колледжа в Дублине выяснили, что она встречается приблизительно у каждого второго больного коронавирусом нового типа и может сохраняться до десяти недель.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1488)


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