Раскрыт самый популярный пароль 2020 года

Пользователи Интернета по-прежнему предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, особо не задумываясь о безопасности личных данных

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Самым распространенным паролем в 2020 году стал "123456789" – при чем только за этот год он был взломан более 23 миллионов раз.

Люди в текущем году по-прежнему предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.

Первые строчки в рейтинге из 200 самых распространенных паролей также заняли такие сочетания, как "picture1" и "password".

Так аналитики выяснили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Кроме того, ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.