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Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре

Раскрыт самый популярный пароль 2020 года

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201120/250105153/Raskryt-samyy-populyarnyy-parol-2020-goda.html

Пользователи Интернета по-прежнему предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, особо не задумываясь о безопасности личных данных

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Самым распространенным паролем в 2020 году стал "123456789" – при чем только за этот год он был взломан более 23 миллионов раз.

მობილური ტელეფონები
© CC0 / Pixabay
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Люди в текущем году по-прежнему предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных. К таким выводам пришли аналитики компании по управлению паролями NordPass.

Первые строчки в рейтинге из 200 самых распространенных паролей также заняли такие сочетания, как "picture1" и "password". 

Так аналитики выяснили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Кроме того, ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.



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