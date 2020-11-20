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Бокалы с красным вином, архивное фото

Сколько можно пить? Эксперты определили оптимальную норму вина в день

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201120/250109189/Skolko-mozhno-pit-Eksperty-opredelili-optimalnuyu-normu-vina-v-den.html

Лучше каждый день пить по одному бокалу, чем срываться и пить до отказа, рекомендуют эксперты, тем более все индивидуально и зависит от возможностей и параметров человека

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Сколько можно пить вина без вреда для здоровья - эксперты определили оптимальную норму вина в день для мужчин и женщин.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Выяснилось, что для девушек в среднем эта норма достигает около 150 миллилитров, для мужчин - 250 миллилитров.

По крайней мере, так считает винный эксперт Влада Губернская.

"Лучше каждый день по бокалу, чем "я не пью - не пью", а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров", - сказала в ходе форума "Первые лица" Губернская.

При этом эксперт отметила, что показатели также зависят от роста, телосложения и массы тела человека.



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