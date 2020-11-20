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У кого врожденный иммунитет к COVID: главный инфекционист США поделился секретом

© AFP / Timothy A. Clary
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1491)
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Торговые центры США, где обычно проходят встречи Санта-Клауса с детьми, принимают серьезные меры предосторожности в этом году

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал в интервью изданию USA Today, что Санта-Клаусу не страшен COVID-19, поскольку у него есть врожденный иммунитет, и детям не стоит переживать за его здоровье, сообщает РИА Новости.

"Санту это не затронет, потому что у Санты, помимо всех его хороших качеств, есть также хороший врожденный иммунитет", - заявил Фаучи. Хотя лишний вес и пожилой возраст Санты означают, что он попадает в группу высокого риска заражения, инфекционист призвал детей не беспокоиться из-за здоровья Санты.

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"Санта не будет распространять никаких инфекций", - пообещал Фаучи.

Несмотря на оценки инфекциониста, торговые центры США, где обычно проходят встречи Санта-Клауса с детьми, принимают серьезные меры предосторожности в этом году.

Как отмечает телеканал CNBC, некоторые владельцы торговых центров установят защитные стеклянные ширмы, чтобы отгородить Санту от детей. Популярным также стал формат виртуальных встреч Санты с поклонниками. Тем, кто придет встретиться с Сантой лично, вероятно, придется забронировать визит заранее и приготовится к проверке температуры, а Санте надеть маску, отмечает телеканал.

Коронавирус в США

По данным университет Джонса Хопкинса, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 187 833 новых случая заражения, что вновь стало рекордным показателем, скончались 2 015 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Предыдущий рекорд по росту случаев был зафиксирован на прошлой неделе, когда выявили более 184 тысяч случаев заражения.

С начала эпидемии в США выявили 11 718 867 случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1491)


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