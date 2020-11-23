Что превращает еду в причину рака? Предупреждение онкологов

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, заявил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.
Медик рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.
Врач назвал главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.
"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", – пояснил эксперт.
"Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология", – уточнил Мяснянкин.
При этом онколог-хирург также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.