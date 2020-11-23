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Повар готовит блюда в ресторане

Что превращает еду в причину рака? Предупреждение онкологов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201123/250133334/Chto-prevraschaet-edu-v-prichinu-raka-Preduprezhdenie-onkologov.html

В повседневной жизни мы порой даже не задумываемся о том, насколько опасны могут быть для здоровья обычные продукты питания, разумеется, если их неправильно употреблять

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, заявил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

Пациент проходит обследование
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Медик рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.

Врач назвал главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.

"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", – пояснил эксперт.

"Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология", – уточнил Мяснянкин.

При этом онколог-хирург также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.



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