Скончался второй инициатор Ice Bucket Challenge Патрик Куин

Диагноз "боковой амиотрофический склероз", на борьбу с которым и были направлены средства знаменитого флешмоба, был поставлен мужчине семь лет назад

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Ушел из жизни один из авторов и идейных вдохновителей всемирного флешмоба Ice Bucket Challenge ("Испытание ведром ледяной воды") Патрик Куин – он умер в воскресенье от бокового амиотрофического склероза.

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Именно борьбе с этим заболеванием и был посвящен челлендж, охвативший несколько лет назад все социальные сети. Этот диагноз Куину поставили ему в 2013 году.

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев Благотворительная акция Ice Bucket Challenge

Сообщение о смерти 38-летнего Патрика Куина было опубликовано на его страничке в Facebook. "Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях подлинным подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS", – сказано в сообщении.

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Примечательно, что год назад от этого недуга скончался другой инициатор Ice Bucket Challenge, 34-летний Питер Фрейтс. А за два года до этого из жизни ушел еще один вдохновитель акции 46-летний Энтони Сенеркья.

Флешмоб заключался в том, чтобы облить себя из ведра ледяной водой. Участники акции выкладывали видео в соцсети и бросали вызов трем своим друзьям. При этом, главное условие – надо было сделать благотворительный взнос в фонд поиска средств излечения.

В мероприятии приняли участие около 20 миллионов человек по всему миру, включая Марка Цукерберга, Билла Гейтса и других известных персон. Фонд собрал около 220 миллионов долларов.

К всемирной акции в свое время присоединилась и Грузия. Так, в флешмобе участвовали как рядовые жители, так и общественные деятели, а также представители власти страны.