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Штаб-квартира Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Женеве

ЮНИСЕФ готов помочь бедным странам в борьбе с COVID-19

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201123/250136375/YuNISEF-gotov-pomoch-bednym-stranam-v-borbe-s-COVID-19.html

Организация решила в следующем году доставить в страны с низким уровнем дохода около 2 млрд вакцин от коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Детский фонд при ООН (ЮНИСЕФ) в 2021 году намерен закупить и отправить нуждающимся странам почти 2 млрд доз препаратов от коронавируса нового типа, сообщили в организации.

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Как отмечается, ЮНИСЕФ планирует "доставить вакцины COVID-19 в более чем 92 страны, как только они станут доступны". Фонд уже начал прорабатывать логистику будущих поставок. Организация работает с авиаперевозчиками, судоходными и другими транспортными компаниями – всего более 350 партнеров.

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О своем намерении закупить крупную партию вакцин от COVID-19 и транспортировать ее ЮНИСЕФ совместно с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) и Международной ассоциацией воздушного транспорта уже известили мировые авиакомпании.

Ожидается, что покупать препараты от коронавируса будут у компаний, которые заключили соглашения с центром COVAX.

Ранее фонд поставлял средства индивидуальной защиты, концентраторы кислорода и приборы для тестирований в нуждающиеся страны. Помощь, оказанная ЮНИСЕФ с начала января 2020 года, оценивается в 190 млн долларов.

COVAX – масштабная инициатива ВОЗ по взаимодействию с производителями вакцин. Ее цель – предоставить всем странам мира равноправный доступ к безопасным и эффективным препаратам, предупреждающим коронавирус. В COVAX зарегистрированы 172 государства.  



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