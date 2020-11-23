Российская вакцина "Спутник V" едет в Мексику на тестирование

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V" протестируют в Мексике после распоряжения местных регулирующих органов, сообщает РИА Новости.

"Переговоры между фондом (Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ - Sputnik) и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждем, когда фонд завершит (разработку - Sputnik) документации, чтобы они могли предоставить ее регулирующим органам. Если все будет хорошо, они смогут получить одобрение и часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек", - сообщила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

Между РФПИ и мексиканской фармацевтической компанией в начале осени был заключен договор о поставке в страну 32 млн доз российского препарата, предупреждающего коронавирус.

Первая вакцина от коронавируса

"Спутник V" – первая в мире вакцина от COVID-19, ее зарегистрировали в августе текущего года. Заявку на сертификацию препарата подали в ВОЗ, многие страны уже изъявили желание закупить российский препарат и наладить местные производства. Среди них - Венгрия, Израиль, Венесуэла, Индия, ОАЭ, Бразилия, Турция, Китай, Корея. Ожидается, что цена на вакцину будет ниже, чем у конкурентов - компаний Pfizer (их препарат будет стоить 19,5 доллара) и Moderna (25-37 долларов).

Проходят испытания "Спутника V" и в Беларуси, в октябре в поликлиниках страны вакцинировали 100 добровольцев, сейчас их состояние удовлетворительное. Первую партию препарата на белорусских мощностях планируется выпустить в лабораторных условиях уже в этом году, а в массовое производство "Спутник V" выйдет в следующем. Первыми, кого вакцинируют, будут медработники, педагоги и военнообязанные.