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Вакцинация от коронавируса в Тамбове

Российская вакцина "Спутник V" едет в Мексику на тестирование

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1497)
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Sputnik Грузия
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В случае одобрения регулирующих органов, в стране пройдет третья фаза клинических испытаний препарата "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V" протестируют в Мексике после распоряжения местных регулирующих органов, сообщает РИА Новости.

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"Переговоры между фондом (Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ - Sputnik) и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждем, когда фонд завершит (разработку - Sputnik) документации, чтобы они могли предоставить ее регулирующим органам. Если все будет хорошо, они смогут получить одобрение и часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек", - сообщила посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

Между РФПИ и мексиканской фармацевтической компанией в начале осени был заключен договор о поставке в страну 32 млн доз российского препарата, предупреждающего коронавирус.

Первая вакцина от коронавируса

"Спутник V" – первая в мире вакцина от COVID-19, ее зарегистрировали в августе текущего года. Заявку на сертификацию препарата подали в ВОЗ, многие страны уже изъявили желание закупить российский препарат и наладить местные производства. Среди них - Венгрия, Израиль, Венесуэла, Индия, ОАЭ, Бразилия, Турция, Китай, Корея. Ожидается, что цена на вакцину будет ниже, чем у конкурентов - компаний Pfizer (их препарат будет стоить 19,5 доллара) и Moderna (25-37 долларов).

Проходят испытания "Спутника V" и в Беларуси, в октябре в поликлиниках страны вакцинировали 100 добровольцев, сейчас их состояние удовлетворительное. Первую партию препарата на белорусских мощностях планируется выпустить в лабораторных условиях уже в этом году, а в массовое производство "Спутник V" выйдет в следующем. Первыми, кого вакцинируют, будут медработники, педагоги и военнообязанные.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1497)


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