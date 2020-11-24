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Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19

"Нулевых пациентов" c COVID могло быть несколько – ВОЗ

© AP Photo / Andy Wong
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1499)
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Первых ковид-зараженных могло быть сразу несколько и заболеть они могли в разное время, предположили в организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. "Нулевых пациентов" с COVID-19 могло быть несколько – такое предположение сразу о нескольких первичных зараженных коронавирусной инфекцией выдвинула ВОЗ. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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© photo: AFP 2020 / PASCAL GUYOT
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"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", – сказал он.

По мнению эксперта, нет сомнений, что этот вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Но что касается передачи вируса к человеку, то она могла происходить через сразу несколькие источники и даже в различные периоды времени.

"Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань", – сказал он.

В свою очередь руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове пояснила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома ВОЗ понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1499)


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