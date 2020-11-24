"Нулевых пациентов" c COVID могло быть несколько – ВОЗ

Первых ковид-зараженных могло быть сразу несколько и заболеть они могли в разное время, предположили в организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. "Нулевых пациентов" с COVID-19 могло быть несколько – такое предположение сразу о нескольких первичных зараженных коронавирусной инфекцией выдвинула ВОЗ. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", – сказал он.

По мнению эксперта, нет сомнений, что этот вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Но что касается передачи вируса к человеку, то она могла происходить через сразу несколькие источники и даже в различные периоды времени.

"Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань", – сказал он.

В свою очередь руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове пояснила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома ВОЗ понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения.