Названы богатейшие люди мира: Илон Маск – не первый

Рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI, стало увеличение состояния на 100,3 миллиарда долларов. Такой скачок зафиксирован в финансовых делах одного из самых известных людей современной науки

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Основатель американской компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей в мире, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Состояние бизнесмена составляет на сегодняшний день около 182 миллиардов долларов.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

На третьем месте – американский предприниматель, общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс. Его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.

В пятерку самых богатых людей в мире также вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.