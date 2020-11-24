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Пандемия коронавируса COVID 19 - демонстрация владельцев ресторанов и баров в Марселе против запретов и ограничений

Каждые 17 секунд от COVID в Европе умирает один человек – ВОЗ

© AP Photo / Daniel Cole
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1502)
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Сейчас в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. При этом ввода всеобщего карантина можно избежать, если все приложат должные усилия, уверены в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Ужасную статистику смертности пациентов от COVID-19 озвучили во Всемирной организации здравоохранения – каждые 17 секунд от коронавируса там умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек.

Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19
© AP Photo / Andy Wong
"Нулевых пациентов" c COVID могло быть несколько – ВОЗ

Об этом заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", – сказал он.

"В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия", – отметил Клюге.

При этом он отметил, что "ношение защитных масок – не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции и их надо использовать в сочетании с другими мерами.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1502)


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