Врачи назвали продукт, способный уберечь легкие при коронавирусе

Мы часто забываем, что нам доступны простые продукты, обогащенные нужными для борьбы с COVID витаминами

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Куриные яйца способны улучшить здоровье легких и могут облегчить течение коронавирусной инфекции в организме, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

Медик пояснила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, а это, в свою очередь, помогает бороться с вирусом. Жировые же компоненты желтка входят в состав альвеол легких.

"Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры", - объяснила врач в комментарии "Аргументам и фактам".

Тем временем, витамин А, который содержится в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е - прекрасный антиоксидант, добавила Королева.

Эксперт также посоветовала во время болезни ввести в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло, а также жирную морскую рыбу.