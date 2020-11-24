16:10 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Врач рассматривает рентген

Врачи назвали продукт, способный уберечь легкие при коронавирусе

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1502)
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201124/250147552/Vrachi-nazvali-produkt-sposobnyy-uberech-legkie-pri-koronaviruse.html

Мы часто забываем, что нам доступны простые продукты, обогащенные нужными для борьбы с COVID витаминами

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Куриные яйца способны улучшить здоровье легких и могут облегчить течение коронавирусной инфекции в организме, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
Второй анализ российской вакцины от коронавируса показал ее эффективность выше 95%

Медик пояснила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, а это, в свою очередь, помогает бороться с вирусом. Жировые же компоненты желтка входят в состав альвеол легких.

"Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры", - объяснила врач в комментарии "Аргументам и фактам".

Тем временем, витамин А, который содержится в яйцах, стимулирует выработку иммунитетом "клеток-киллеров", а витамин Е - прекрасный антиоксидант, добавила Королева.

Эксперт также посоветовала во время болезни ввести в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло, а также жирную морскую рыбу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1502)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться