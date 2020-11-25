"Капать в нос навоз": Доктор Комаровский озвучил главные мифы о COVID

Народные приметы, китайские спецслужбы, инопланетяне и зараженные бананы – чего только не услышишь и не увидишь в Интернете, интересуясь историей СOVID

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные мифы о COVID-19.

Медик отметил, что большинство заблуждений относится к путям передачи коронавирусной инфекции. Так, по его словам, в самом начале пандемии люди во всем мире опасались заказывать посылки с AliExpress и даже есть импортные бананы.

Другая часть неверной информации касается причины происхождения вируса. В частности, врач вспомнил фейки о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Тем временем Комаровский подчеркнул, что в данное время основные мифы связаны с методами лечения COVID-19 и сильно осложняются появлением на медицинском горизонте "жутких экспертов", дающих советы по этому вопросу.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", – возмутился медик в интервью на своем YouTube-канале.

Кроме того, эксперт пояснил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. При этом организм самостоятельно справляется, а люди верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в Интернете, чем вводят в заблуждение других.