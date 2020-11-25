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Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

FB / Harry & Meghan: The Duke & Duchess of Sussex
Общество
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Темы:
Светская хроника (380)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201125/250158468/Megan-Markl-priznalas-chto-poteryala-vtorogo-rebenka.html

Это произошло еще летом, но жена принца Гарри рассказала о несчастном случае в подробностях только сейчас

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась в интервью New York Times в том, что в июле 2020 года потеряла второго ребенка. Бывшая американская актриса и фотомодель поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
© REUTERS / POOL
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"Это июльское утро началось так же, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост, до того как я выну сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих – веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением – что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", – написала Маркл.

"Сидя на больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, спросить: "Ты в порядке?" – вспоминает герцогиня Сассекская.

Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.

Темы:
Светская хроника (380)


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