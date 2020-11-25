Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Это произошло еще летом, но жена принца Гарри рассказала о несчастном случае в подробностях только сейчас

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась в интервью New York Times в том, что в июле 2020 года потеряла второго ребенка. Бывшая американская актриса и фотомодель поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.

"Это июльское утро началось так же, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост, до того как я выну сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих – веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением – что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", – написала Маркл.

"Сидя на больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, спросить: "Ты в порядке?" – вспоминает герцогиня Сассекская.

Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.