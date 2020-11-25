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Xiaomi раскрыла детали нового Redmi Note перед презентацией

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201125/250159119/Xiaomi-raskryla-detali-novogo-Redmi-Note-pered-prezentatsiey.html

Главными характеристиками недорогого смартфона станут емкий аккумулятор, новый процессор от MTK и экран с частотой обновления 120 герц

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Подразделение смартфона Xiaomi Redmi обнародовало снимки и детали, связанные с новым Redmi Note 9 5G. Кадры появились на официальной странице суббренда в китайской соцсети Weibo.

Стенд компании Huawei на выставке технологий
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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На фотографиях предстала стандартная версия смартфона, без приставки Pro. Дело в том, что в Китае новый Redmi Note должен получить приставку "9", несмотря на то, что смартфон с аналогичным названием продается с февраля 2020 года. Возможно, на мировым рынке новинка станет Redmi Note 10.

Ожидается, что главными характеристиками недорогого смартфона станут емкий аккумулятор, новый процессор от MTK и экран с частотой обновления 120 герц. Как заявляет производитель, модель получит баланс характеристик, который не доступен аналогам.

Официальная премьера новых Redmi Note состоится в четверг, 26 ноября. Смартфоны получат поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.



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