Последствия COVID сравнили с инсультом, склерозом и СПИДом

Врачи утверждают, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — процесс не быстрый

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19 можно сравнить с признаками инсульта, рассеянного склероза и СПИДа. Об этом в эфире НСН рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Медик указал на такие симптомы, как провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека – прим. ред.). По словам врача, эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", — уточнил иммунолог.

Кроме того, врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается. "Это не инсульт, но очень похоже", — отметил Кошкин.

Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов, а также контролировать свертываемость крови.

При этом Кошкин пояснил, что на данный момент слишком рано говорить о долгосрочных последствиях от заражения коронавирусной инфекцией, поскольку прошло очень мало времени.