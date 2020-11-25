Виртуальный Новый год? ВОЗ дала рекомендации, как провести зимние праздники

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Зимние праздники в этом году будут другими, но это не значит, что они не могут быть веселыми, заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Это будут другие праздники, но это не значит, что они не могут быть веселыми. Во время Рамадана общины нашли безопасные решения для разговения, в том числе виртуально или путем доставки еды на дом", - сказал он во время онлайн-брифинга.

Клюге посоветовал собираться на открытом воздухе и не забывать о безопасности.

"Цените это время, будьте с теми людьми, кто вам близок. Если планируется встреча большой компании друзей, по которым вы соскучились, отложите ее до тех пор, пока не сможете безопасно собраться вместе. Перенесите ее на 2021 год. Собирайтесь на открытом воздухе с близкими. Празднуйте, но безопасно", - сказал Клюге, подчеркивая, что детей нельзя лишать традиционных праздников, но нужно сделать все для обеспечения их безопасности.

Представитель ВОЗ отметил, что общенационального карантина можно избежать при условии, что все приложат для этого усилия.

"Я придерживаюсь позиции - введение общенационального карантина это последнее средство", - сказал Клюге и перечислил сопутствующие последствия карантина, от экономических до влияния на психическое здоровье людей.

По его мнению, маски крайне важны для сокращения распространения инфекции, но их ношение - не панацея, не нужно пренебрегать и другими мерами безопасности.