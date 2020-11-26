Меркель требует закрыть горнолыжные курорты в Европе из-за COVID-19

Приближаются зимние праздники и большинство людей хотят отдохнуть в это время на горнолыжных курортах, что, по мнению эпидемиологов, грозит третьей волной пандемии

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в зимние праздники, чтобы избежать риска заражения туристов коронавирусом, пишет РИА Новости.

"Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Меркель отметила, что "это кажется сложным", учитывая позицию Австрии по данному вопросу, однако "мы попытаемся еще раз сделать это".

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру 26 ноября превысило 60 миллионов человек, скончались 1,4 миллиона пациентов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 527 326, скончались 9 989 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.