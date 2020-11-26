Школьникам предъявили обвинения по делу о жестоком убийстве учителя во Франции

В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек, трое из них обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Во Франции четырем школьникам предъявлены обвинения по делу о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, произошедшем в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, что трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.

В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.

Жуткое нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией.

По официальным данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.