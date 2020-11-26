Аргентина прощается со своим легендарным футболистом - Марадоной

Траурная церемония проходит в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса, куда еще с ночи начали стекаться толпы фанатов

ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. В столице Аргентины Буэнос-Айресе прощаются с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне в результате сердечного приступа.

Buenos Aires y toda Argentina despiden a Diego Armando Maradona 😔. pic.twitter.com/RFGjqu9B8T — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) November 26, 2020

​В память о Марадоне памятники и главные здания Буэнос-Айреса окрасили в цвета аргентинского флага. Иллюминацию будут включать в течении трех дней на обелиске, площади конгресса и городском планетарии. Ранее в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

Así lucen las calles de Buenos Aires en honor a Maradona. ¡Gracias Diego! 🖤⚽️ pic.twitter.com/Sc5KYJyVjd — Tigo Sports (@TigoSports_SV) November 25, 2020

Легендарного форварда и бывшего тренера сборной Аргентины провожают как национального героя. Толпы поклонников всех возрастов еще в среду вышли на улицы столицы и других городов оплакивать своего кумира. На информационных табло на автострадах привычные обращения к водителям сменились словами "спасибо, Диего".

Еще ночью жители мегаполиса стали выстраиваться возле президентского дворца Каса Росада, где около шести утра началась церемония прощания. Закрытый гроб с телом футболиста доставили туда после того, как с Марадоной в узком кругу простились его близкие.

Стадион Буэнос-Айреса "Ла Бомбонера" полностью погрузился вo тьму, подсветка есть только в ложе самого Марадоны.

Накануне с аргентинским футболистом попрощались фанаты «Наполи», устроив красочное файер-шоу. За итальянский клуб Марадона выступал с 1984 по 1991 год и стал в его составе двукратным чемпионом Италии. Папа Римский Франциск проводил умершего Диего Марадону молитвой.