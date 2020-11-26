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Цветы и свечи у дома в Буэнос-Айресе, где проживал аргентинский футболист Диего Армандо Марадона

Аргентина прощается со своим легендарным футболистом - Марадоной

© photo: Sputnik / Darya Stanitslavets
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201126/250173374/Argentina-proschaetsya-so-svoim-legendarnym-futbolistom---Maradonoy.html

Траурная церемония проходит в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса, куда еще с ночи начали стекаться толпы фанатов

ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. В столице Аргентины Буэнос-Айресе прощаются с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер накануне в результате сердечного приступа.

​В память о Марадоне памятники и главные здания Буэнос-Айреса окрасили в цвета аргентинского флага. Иллюминацию будут включать в течении трех дней на обелиске, площади конгресса и городском планетарии. Ранее в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

Легендарного форварда и бывшего тренера сборной Аргентины провожают как национального героя. Толпы поклонников всех возрастов еще в среду вышли на улицы столицы и других городов оплакивать своего кумира. На информационных табло на автострадах привычные обращения к водителям сменились словами "спасибо, Диего". 

Еще ночью жители мегаполиса стали выстраиваться возле президентского дворца Каса Росада, где около шести утра началась церемония прощания. Закрытый гроб с телом футболиста доставили туда после того, как с Марадоной в узком кругу простились его близкие.

Стадион Буэнос-Айреса "Ла Бомбонера" полностью погрузился вo тьму, подсветка есть только в ложе самого Марадоны.

Накануне с аргентинским футболистом попрощались фанаты «Наполи», устроив красочное файер-шоу. За итальянский клуб Марадона выступал с 1984 по 1991 год и стал в его составе двукратным чемпионом Италии. Папа Римский Франциск проводил умершего Диего Марадону молитвой.



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