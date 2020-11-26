И никакой пластики? Визажисты раскрыли секрет красоты Кейт Миддлтон

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Никаких пластических операций, только новый подход к макияжу - так объяснила секрет молодости супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон визажист Оливия Тодд.

Дело в том, что последние появления "фаворитки" королевы привлекли внимание журналистов глянцевых изданий. А недавний видеоролик герцогини, в котором она подводит итоги своего проекта, посвященного воспитанию детей, и вовсем произвел фурор в сети. И, как оказалось, виной всему безупречний внешний вид Миддлтон.

Как сообщило издание Daily Mail, бьюти-эксперт Оливия Тодд объяснила, в чем секрет молодости кожи Миддлтон, и отмела все слухи о возможных пластических операциях герцогини.

По словам визажиста, ранее, при выборе косметических средств, Кейт обычно руководствовалась правилом "розовый - цвет сезона". Также Миддлтон обожала темные тени, угольно-черную подводку для глаз и пестрые румяна, которые, по словам эксперта, визуально старили ее.

И лишь недавно герцогиня Кембриджская внесла в свой имидж коррективы. Точнее, она осознала, что лучше стремиться к максимальной натуральности: так Кейт попрощалась с ярким макияжем и стала использовать кремовые оттенки в мейкапе, а также выбросила подводку, оставив простой карандаш для бровей.

Оливия Тодд утверждает, что эти изменения произошли во время первой волны коронавируса и вынужденной самоизоляции Миддлтон.