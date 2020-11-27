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Лаборант иммунологического отдела

Число новых случаев ВИЧ должно снизиться из-за COVID-19 – эксперт

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201127/250182219/Chislo-novykh-sluchaev-VICh-dolzhno-snizitsya-iz-za-COVID-19---ekspert.html

Теоретически, из-за того, что люди менее активно общаются между собой, инфекция, которая передается при близких контактах, неизбежно должна снижаться

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Снижение публичных контактов, самоизоляция людей из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, должны оказать положительное влияние на заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

Новосибирский центр крови
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
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Число новых случаев теоретически должно снизиться, но точные данные будут позже, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

"Теоретически, конечно, потому что люди менее активно общаются между собой, соответственно, та инфекция, которая передается при близких контактах, неизбежно должна снижаться", – сказал Мазус на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом.

ВИЧ передается при передаче биологических жидкостей, содержащих вирус иммунодефицита, от одного человека другому. Вирус иммунодефицита присутствует в следующих биологических жидкостях: кровь, в жидкостях, выделяемых организмом во время полового акта, грудное молоко.

Данный вирус также содержится в слюне, однако, по мнению экспертов, его концентрация слишком мала для того, чтобы вызвать заболевание.



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