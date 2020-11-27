Джуд Лоу признал, что на съемках "Заражения" предсказали пандемию

Сюжет триллера повествует о вирусе, который распространяется по миру с мгновенной скоростью, а также о попытках медицинских экспертов сдержать опасную болезнь

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Кинозвезда Джуд Лоу признал, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над фильмом-катастрофой "Заражение" (2011) о том, что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в картине, неизбежна, сообщает THR.

"У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле. Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые, они знали, о чем говорят. Они уверяли нас, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда", — рассказал британский актер.

По его словам, эксперты описывали возможную ситуацию пандемии вполне правдоподобно: "Страшно, когда узнаешь об этом от специалистов, то не хочешь это принимать".

Лоу также признался, что в свое время сам фильм сильно его напугал, но спустя время он успокоился.

"В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился", — отметил актер.

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В триллере о борьбе человечества со смертноносным вирусом Джуд Лоу сыграл одну из главных ролей – блогера Алана Крумвьеда, который одним из первых заговорит публично об опасной инфекции неизвестного происхождения. В фильме также снимались Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишберн, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и другие актеры.