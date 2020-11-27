Что за вирус поражает мир? Немецкий врач сделал сенсационное заявление

Эпидемиолог обвинил европейцев в том, что те игнорировали предостережения об опасности коронавируса и никто не воспринял угрозу всерьез

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В мире сегодня бушует итальянский штамм COVID-19, который мутировал на севере страны из-за того, что в Европе в свое время никто не обратил внимание на опасность вируса.

Так считает немецкий эпидемиолог Александр Кекуле, озвучивший свое мнение в эфире ZDF. "Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в северной Италии", — отметил он.

Специалист пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане.

Эпидемиолог уверен, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.

Кекуле обвинил европейцев в том, что те игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.

Любопытно, что немецкий врач также обрушился с критикой на правительство Германии. Он указал на то, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны COVID-19, но власти к ней не подготовились.

Как утверждает эксперт, такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются "не по дням, а по часам", особенно в холодный сезон. И сегодня немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником" лицом к лицу, считает врач.