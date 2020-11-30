Как Шер помогла выжить 36-летнему одинокому слону, у которого умерла подруга

Несколько лет назад у животного умерла подруга, и слон начал страдать психическим расстройством, набрав лишний вес

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Знаменитая американская поп-певица Шер приняла активное участие в судьбе 36-летнего слона Каваана - животное содержали в плохих условиях в зоопарке Пакистана, пишет The Guardian.

По информации издания, Каваан был единственным азиатским слоном в стране и жил в зверинце в не самых лучших условиях. По словам активистов, в законодательстве страны недостаточно внимания уделено защите прав животных.

Также известно, что восемь лет назад у Каваана умерла подруга и слон начал страдать психическим расстройством, набрав лишний вес. Пресса стала называть Каваана "самым одиноким слоном".

Музыкальная исполнительница Шер прилетела в Исламабад 27 ноября и лично встретилась с премьер-министром страны Ираном Ханом, который поблагодарил ее за участие в судьбе слона.

"Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", – рассказал Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International.

Накануне, 29 ноября Каавана переправили в заповедник в Камбоджу. Суд решил, что там животное сможет общаться с другими слонами.