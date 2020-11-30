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Жители Диярбакыра в защитных масках на улицах города. Ситуация в Турции в связи с коронавирусом

Турция ужесточает ограничения из-за коронавируса и вводит комендатский час

photo : Sputnik / Stringer
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1519)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201130/250210566/Turtsiya-uzhestochaet-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-i-vvodit-komendatskiy-chas.html

Комендантский час будет с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10:00 до 16:00

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Со вторника, 1 декабря, в Турции приостанавливается работа бань, бассейнов и спортзалов, допуск граждан в торговые центры будет ограничен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу. В торговые центры будут пропускать определенное число посетителей и только по цифровому коду. Будет ограничено также посещение многолюдных мест на улицах. Комендантский час будет с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10:00 до 16:00", - заявил Эрдоган в телеобращении.

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© REUTERS / PAUL RATJE
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"Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин", - добавил турецкий лидер.

Как заявил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за минувшие сутки составило 31 219, умерли 188 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1519)


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