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ВОЗ против политизации выявления источника коронавируса

© AP Photo / Jonathan Gibbons
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1521)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201201/250210848/VOZ-protiv-politsizatsii-vyyavleniya-istochnika-koronavirusa.html

ВОЗ работает совместно с ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных для выявления источника вируса

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, эксперты будут основывать свое мнение на науке.

"Наша позиция была предельно четкой и жесткой. Мы работаем для того, чтобы выявить источник вируса, потому что это поможет миру понять его генезис и предотвратить будущие вспышки", – сказал он на пресс-конференции в Женеве, сообщает РИА Новости.

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© photo: Sputnik / Kotstantin Mikhalchevsky
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Адханом подчеркнул, что ВОЗ работает совместно с ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных для выявления источника вируса. А в команду международных экспертов, которые занимаются этим вопросом, входят представители США, Великобритании, Южной Кореи, Судана и других стран. Однако ВОЗ отмечает, что некоторые члены всемирной организации все же пытаются политизировать исследования.

"Так что мы хотим посоветовать: пожалуйста, не политизируйте этот вопрос. Мы будем делать все возможное, но основываясь на науке", – подчеркнул он.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1521)


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