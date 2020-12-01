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Похищал и продавал на eBay: в Букингемском дворце задержали слугу Елизаветы II

© photo: Sputnik / Alex Macknoton
Общество
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Sputnik Грузия
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После кражи служащий двора продавал предметы на интернет-аукционе eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Медали, фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа – в краже этих и других предметов признался королевский служащий из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

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Ранее Лондонская полиция задержала одного из королевских служащих, подозреваемого в краже нескольких предметов из Букингемского дворца. Общая стоимость украденного составила 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета.

Совершил это 37-летний служащий двора Адамо Канто. Он, по данным издания, украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. 

Кроме того, Канто признался, что выкрал некоторые предметы из магазина при дворце, из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.

На данный момент известно, что окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора. Мужчине может грозить тюремное заключение.

Отмечается, что не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.



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