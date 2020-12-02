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Медицинские работники в реанимационном отделении

Почти четыре миллиона случаев коронавируса выявили в мире за неделю

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1522)
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Начиная с сентября, число случаев заражения COVID-19 еженедельно превышало показатели предыдущей недели и достигало рекордных значений

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире за минувшую неделю вновь выросло почти на четыре миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Высший совет юстиции Грузии
photo: High Council of Justice of Georgia / FB
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По статистике организации, по состоянию на 29 ноября в мире было зафиксировано свыше 61,8 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом рост на прошедшей неделе был немного ниже, чем неделей ранее – 3 935 330 против 4 060 891.

Число умерших пациентов с начала пандемии превысило 1,4 миллиона. За прошлую неделю скончались более 69 тысяч человек. Согласно информации ВОЗ, наибольший рост летальных случаев был отмечен на прошлой неделе в Северной и Южной Америках.

Начиная с сентября, число случаев заражения COVID-19 еженедельно превышало показатели предыдущей недели и достигало рекордных значений. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1522)


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