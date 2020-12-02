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Пандемия COVID-19: ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

© photo: Sputnik / Brian Smith
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201202/250230700/Pandemiya-COVID-19-VOZ-uzhestochila-rekomendatsii-po-nosheniyu-masok.html

Маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая образовательные учреждения

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала носить медицинские маски в качестве защиты от коронавируса не только в закрытых помещениях, но и в открытых, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Как заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, в местах без достаточной вентиляции ношение масок обязательно — независимо от того, возможно ли там соблюдать социальную дистанцию или нет.

Даже если помещения хорошо проветриваются, но соблюдать там социальную дистанцию хотя бы в один метр невозможно, необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Это правило распространяется и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.

Харрис подчеркнула, что новое ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.



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