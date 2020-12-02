В Грузии из-за низкой обращаемости бесплатная вакцина против гриппа доступна почти всем

С наступлением осени граждане страны начали жаловаться на то, что платные вакцины быстро закончились. Многие не успели сделать прививку, так как попросту не смогли достать вакцину

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Из-за того, что обращаемость лиц, входящих в группу риска, на бесплатную вакцинацию против вируса гриппа низкая, вакцина доступна практически для всех, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Дело в том, что правительство Грузии ежегодно закупает определенное количество вакцины от гриппа для конкретной категории лиц, входящей в группу риска. Это лица с рядом хронических заболеваний, ВИЧ-инфицированные, пациенты с гепатитом С, постояльцы и персонал детдомов, а также пансионатов для пожилых людей, беременные, работники детсадов, педагоги школ, спасатели, военнослужащие и весь медперсонал. Для них вакцина бесплатная.

Частный сектор также завозит партию вакцины, которой могут пользоваться остальные граждане, не входящие в группу риска, - для них прививка платная.

С наступлением осени граждане Грузии начали жаловаться на то, что платные вакцины быстро закончились. Многие не успели сделать прививку, так как не достали вакцину.

Гамкрелидзе отметил, что государство в этом году закупило 235 тысяч доз вакцины от гриппа, но потрачено всего 160 тысяч доз. При этом частный сектор закупил в этом году около 70 тысяч доз вакцины от гриппа.

"Мы дважды внесли изменение в указ о том, что возможна вакцинация почти для всех. Кто желает, может прийти… Прививаться могут все, поскольку, к сожалению, обращаемость невысокая, несмотря на то, что еще никогда у нас не было столько вакцин от гриппа. Это вакцина для всех", - сказал Гамкрелидзе.

Вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер от вируса гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом, – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованными осталась лишь малая часть.