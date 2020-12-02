20:18 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Города Мира. Вена

Австрия постепенно отменяет ограничения по коронавирусу

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201202/250231008/Avstriya-postepenno-otmenyaet-ogranicheniya-po-koronavirusu.html

Жесткий локдаун в Австрии дал результаты, поэтому он закончится по плану - 6 декабря

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Власти Австрии намерены снять жесткие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Коронавирусом в Грузии заразились более восьми тысяч медиков>>

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, полный локдаун в стране дал результаты, поэтому он закончится по плану 6 декабря, а с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений.

"Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию", - сказал Курц журналистам в среду.

Так, с 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Коронавирус был в США еще до его обнаружения в Китае, заявили ученые

Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими как катание на лыжах.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться