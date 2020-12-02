Австрия постепенно отменяет ограничения по коронавирусу

Жесткий локдаун в Австрии дал результаты, поэтому он закончится по плану - 6 декабря

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Власти Австрии намерены снять жесткие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, полный локдаун в стране дал результаты, поэтому он закончится по плану 6 декабря, а с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений.

"Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию", - сказал Курц журналистам в среду.

Так, с 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.

Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими как катание на лыжах.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.