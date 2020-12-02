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Врач рассматривает рентген

Ученые назвали болезнь, которая на треть снижает риск заражения COVID-19

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201202/250231215/Uchenye-nazvali-bolezn-kotoraya-na-tret-snizhaet-risk-zarazheniya-COVID-19.html

Болеющие этим недугом используют препараты, которые могут снижать репликацию коронавируса, считают медики

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Израильские ученые считают, что люди, которые страдают бронхиальной астмой, менее подвержены риску инфицирования COVID-19. Подробнее об их исследовании пишет портал ScienceDirect.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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По мнению одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, есть три гипотезы, объясняющие выводы специалистов. Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Вторая гипотеза - большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Кроме того, ученые склонны верить, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", — объяснил Мерзон.

Врачи считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.



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