Ученые назвали болезнь, которая на треть снижает риск заражения COVID-19

Болеющие этим недугом используют препараты, которые могут снижать репликацию коронавируса, считают медики

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Израильские ученые считают, что люди, которые страдают бронхиальной астмой, менее подвержены риску инфицирования COVID-19. Подробнее об их исследовании пишет портал ScienceDirect.

По мнению одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, есть три гипотезы, объясняющие выводы специалистов. Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

Вторая гипотеза - большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Кроме того, ученые склонны верить, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", — объяснил Мерзон.

Врачи считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.