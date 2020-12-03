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 Валери Жискар д'Эстен 

Экс-президент Франции умер от коронавируса

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201203/250234450/Eks-prezident-Frantsii-umer-ot-koronavirusa.html

В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращения в структуры НАТО

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

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По предварительным данным, похороны пройдут при участии ограниченного круга лиц.

В середине ноябре сообщалось о госпитализации политика из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Двадцатого ноября его выписали домой.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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В сентябре д'Эстен уже попадал в больницу из-за инфекции легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19 и вскоре также выписали.

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации, работал министром финансов во время президентства Жоржа Помпиду, был лидером партии Союз за французскую демократию.

После смерти Помпиду в 1974 году Жискар д'Эстен победил на президентских выборах. В годы его правления Франция отошла от внешней политики Шарля де Голля и начала возвращения в структуры НАТО. В то же время Жискар д'Эстен прикладывал усилия для укрепления связей с Советским Союзом, более десяти раз бывал в СССР и, позднее, в России.
В 1981 году Жискар д'Эстен потерпел поражение на выборах от Франсуа Миттерана. Впоследствии был членом Французской академии, принимал участие в заседаниях Конституционного совета Франции, был постоянным членом Бильдербергского клуба.



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