Врачи предупредили о тяжелом течении коронавируса при повторном заражении

Оказывается, заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Врачи, работающие в "красных зонах" коронавируса, рассказали о течении инфекции, когда пациент заражается COVID повторно.

"После того как пациент переболел первый раз, уровень антител сперва высокий, но через несколько месяцев — ноль, и он снова попадает к нам", — рассказал врач одной из екатеринбургских клиник изданию URA.RU.

Медик пояснил, что инфицированные вирусом повторно переносят заболевание гораздо тяжелее и почти всегда — с пневмонией.

В свою очередь, глава госпиталя ветеранов Олег Забродин рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции.

"Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.

Врач объяснил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.