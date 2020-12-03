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Пандемия коронавируса COVID - 19. Медики в больнице в Барселоне, Испания

Врачи предупредили о тяжелом течении коронавируса при повторном заражении

© AP Photo / Emilio Morenatti
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1526)
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Оказывается, заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Врачи, работающие в "красных зонах" коронавируса, рассказали о течении инфекции, когда пациент заражается COVID повторно. 

Медицинские работники в реанимационном отделении
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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"После того как пациент переболел первый раз, уровень антител сперва высокий, но через несколько месяцев — ноль, и он снова попадает к нам", — рассказал врач одной из екатеринбургских клиник изданию URA.RU.

Медик пояснил, что инфицированные вирусом повторно переносят заболевание гораздо тяжелее и почти всегда — с пневмонией.

В свою очередь, глава госпиталя ветеранов Олег Забродин рассказал, что показатель иммуноглобулинов (антител) не коррелирует с тяжестью течения этой инфекции.

"Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена", — отметил врач.

Врач объяснил, что таковы особенности этого вируса и иммунитета человека. По мнению специалиста, процент повторных заражений снизится, когда произойдет естественная иммунизация и начнется вакцинация населения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1526)


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