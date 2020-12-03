Первый в Швейцарии случай заражения COVID-19 выявлен у домашней кошки

Медики предупреждают: если ваш питомец заразился COVID-19, надо соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Первый в Швейцарии случай инфицирования коронавирусом нового типа зафиксирован у домашней кошки в Цюрихе. При этом медики уверяют, что животное не представляет угрозы распространения или передачи инфекции.

Любопытно, что первое на территории Швейцарии заражение было выявлено у кошки в лаборатории Университета Цюриха.

"В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса. В случае пандемии COVID-19 решающую роль играет передача вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.

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Между тем, в организации поясняют, что случаи заболевания домашних животных коронавирусной инфекцией, в частности кошек и собак, регистрируются во многих странах. Почти во всех случаях животные проживали вместе с зараженными людьми.

Что касается ковид-зараженной кошки из цюрихской лаборатории, она тоже проживала вместе с больным COVID-19.

Тем временем в Федеральном офисе подчеркнули, что риск заражения домашних животных вирусом остается минимальным и тестировать их не нужно.

Из советов врачей - в случае заражения человека, для исключения передачи вируса питомцу, рекомендуется соблюдать личную гигиену, не позволять животному спать вместе с вами в одной кровати и не допускать его прикосновений к вашему лицу. Также не стоит дезинфицировать животное или надевать на него маску для дополнительной защиты.