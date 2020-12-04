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Клетка коронавируса под микроскопом

Найдено лекарство, быстро блокирующее передачу COVID-19

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1533)
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Ученые считают, что этот препарат не позволяет коронавирусной инфекции прогрессировать до тяжелой формы и может блокировать передачу вируса в течение первых суток

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Антивирусный препарат молнупиравир может блокировать передачу коронавируса – к такому выводу пришли ученые из Университета штата Джорджия (США). Об их исследовании пишет журнал Nature Microbiology.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Специалисты изучили действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата молнупиравира (4482/EIDD-2801), эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.

Научные опыты проходили на животных. Так в результате лабораторного исследования выяснилось, что средство показало неплохой результат уже на ранней стадии заболевания. Как объясняют эксперты, оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, способно сократить длительность сохранения инфекции в организме и даже блокировать передачу вируса в течение первых суток.

Ученые уверены, что если эффективность лекарства подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1533)


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