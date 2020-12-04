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Доктор Евгений Комаровский

Комаровский назвал способ облегчить дыхание при коронавирусе

photo: Evgeny Komarovsky / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1533)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201204/250249174/Komarovskiy-nazval-sposob-oblegchit-dykhanie-pri-koronaviruse.html

В такой позиции улучшается кровоток и "расправляются" некоторые зоны дыхательных путей, которые плохо вентилируются в положении на спине

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о простом способе облегчить дыхание и улучшить самочувствие при коронавирусной инфекции. По словам медика, ковид-пациентам лучше всего спать на животе.

Коридор в онкологической больнице
© Sputnik / STRINGER
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"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно", – сказал специалист в своем Youtube-канале.

При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.

"Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать", – пояснил он.

Лежание на животе – базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в "прон-позицию", чтобы улучшить кровоток и "расправить" некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1533)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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