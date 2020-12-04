Роботы-пылесосы могут подслушивать разговоры своих хозяев

К неутешительным выводам о безопасности желанного для многих бытового прибора пришла исследовательская группа из Университета Мэриленда

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Популярные роботы-пылесосы могут быть взломаны для записи и передачи звука, считают американские ученые. По их мнению, нужный в быту смарт-аксессуар способен стать угрозой для своих хозяев.

К неутешительным выводам о безопасности модного бытового прибора пришла исследовательская группа во главе с Нирупамом Роем, доцентом кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда.

Как объясняют специалисты, все дело в навигации, используемой даже в доступных моделях. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами. Ученые выяснили, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче.

Исследователи использовали эту особенность лидаров, создав алгоритм обработки подобных данных. Система, получившая название LidarPhone, смогла распознать человеческую речь с точностью 90 процентов.

Так, авторы исследования уверены, что эта уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.