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Робот-пылесос

Роботы-пылесосы могут подслушивать разговоры своих хозяев

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201204/250251839/Roboty-pylesosy-mogut-podslushivat-razgovory-svoikh-khozyaev.html

К неутешительным выводам о безопасности желанного для многих бытового прибора пришла исследовательская группа из Университета Мэриленда

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Популярные роботы-пылесосы могут быть взломаны для записи и передачи звука, считают американские ученые. По их мнению, нужный в быту смарт-аксессуар способен стать угрозой для своих хозяев.

Как вы это делаете?!
photo: Sputnik
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К неутешительным выводам о безопасности модного бытового прибора пришла исследовательская группа во главе с Нирупамом Роем, доцентом кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда.

Как объясняют специалисты, все дело в навигации, используемой даже в доступных моделях. Она основана на лазерном луче, отражение которого позволяет пылесосу уходить от столкновения с другими предметами. Ученые выяснили, что звуковые волны вызывают небольшие изменения в отраженном луче.

Исследователи использовали эту особенность лидаров, создав алгоритм обработки подобных данных. Система, получившая название LidarPhone, смогла распознать человеческую речь с точностью 90 процентов.

Так, авторы исследования уверены, что эта уязвимость представляет потенциальную угрозу безопасности в домах пользователей или на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.



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