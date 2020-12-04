Из-за контакта с инфицированным COVID-19 президент Эстонии ушла на самоизоляцию

Глава прибалтийской республики сдала тест на коронавирус и отменила все запланированные встречи на следующей неделе

ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции из-за контакта 1 декабря с больным коронавирусом, об этом она написала пост на своей страничке в "Фейсбуке", сообщает Sputnik Беларусь.

В Эстонии за последние сутки диагностировано 450 новых случаев заражения коронавирусом.

"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - написала она в "Фейсбуке".

Кальюлайд сообщила, что чувствует себя хорошо, уже сдала тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Но, тем не менее, все намеченные на следующую неделю встречи президента отменены.

Ранее в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что уйдет на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом 2 декабря.

Режим чрезвычайного положения в Эстонии действовал в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 13 939, умерли 125 пациентов.