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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Из-за контакта с инфицированным COVID-19 президент Эстонии ушла на самоизоляцию

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1534)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201204/250253813/Iz-za-kontakta-s-infitsirrovannym-COVID-19-prezident-Estonii-ushla-na-samoizolyatsiyu.html

Глава прибалтийской республики сдала тест на коронавирус и отменила все запланированные встречи на следующей неделе

ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится на самоизоляции из-за контакта 1 декабря с больным коронавирусом, об этом она написала пост на своей страничке в "Фейсбуке", сообщает Sputnik Беларусь.

В Эстонии за последние сутки диагностировано 450 новых случаев заражения коронавирусом.

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photo: Evgeny Komarovsky / FB
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"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, согласно инструкциям департамента здоровья", - написала она в "Фейсбуке".

Кальюлайд сообщила, что чувствует себя хорошо, уже сдала тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Но, тем не менее, все намеченные на следующую неделю встречи президента отменены.

Ранее в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что уйдет на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом 2 декабря.

Режим чрезвычайного положения в Эстонии действовал в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 13 939, умерли 125 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1534)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Эстония


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